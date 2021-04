VIDEO - La randonnée, une activité non confinée

Parmi les activités possibles pendant ce troisième confinement, il y a la randonnée. On peut aller marcher dans un rayon de dix kilomètres et dans un groupe de six personnes maximum.

Pour mêler plein air et activité physique, l'une des solutions, c'est la randonnée. Il suffit d'avoir une paire de chaussures de marche, un sac à dos et un coupe-vent. Une carte peut aussi servir. Elle permet de bien rester dans un rayon de 10 kilomètres et avec un groupe qui ne dépasse pas six personnes. C'est un peu compliqué pour les associations de randonneurs, mais c'est mieux que rien. En tout cas pour les marcheurs de Rand'Aunis à Lagord.