VIDÉO - La Reine des Neiges II se dévoile dans une nouvelle bande-annonce

Disney publie une nouvelle bande-annonce de la Reine des Neiges II. Sortie prévue le 20 novembre 2019 dans les salles obscures françaises : Elsa devrait découvrir pourquoi elle possède des pouvoirs magique dans une voyage initiatique aux côtés de sa sœur Anna, Kristoff, Sven et bien sûr, Olaf.

Elle est toujours "Libérée, délivrée". La Reine des Neiges II, le prochain film des studios Disney sortira en France le 20 novembre prochain, et se révèle dans un nouvelle bande-annonce.

On devrait apprendre pourquoi Elsa possède des pouvoirs magiques : accompagnée de sa sœur Anna, de Kristoff, Olaf et Sven le rêne, elle va entreprendre un voyage qui mettra en péril son royaume. Le premier film avait comptabilisé près de 5 178 805 entrées en France et a rapporté 1,276 milliard de dollars de recettes. Disney espère donc faire aussi bien avec cette suite, même si les numéros 2 n'ont jamais engrangé autant d'argent que les premiers opus : qui se souvient encore d'Aladdin 2, "Le Retour de Jafar" (ou même Aladdin 3, "Le Prince des voleurs" !) , ou du Bossu de Notre-Dame 2 ?

VIDÉO - Bande-annonce de la Reine des Neiges II

