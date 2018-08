VIDÉO | La répétition du concert lyrique à Pontmain avant le 15 août

Par Martin Cotta, France Bleu Mayenne

Plus de 3.000 chrétiens sont attendus à Pontmain mercredi pour les célébrations du 15 août. Moment fort de la cérémonie : un concert d'orgue et de chants en trois parties par Emmanuelle et Mathieu Heim, frères et soeurs. France Bleu Mayenne vous emmène au cœur de la répétition.