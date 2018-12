[VIDEO] La Rochelle : l'Hôtel de Ville qui avait brûlé rouvrira dans 1 an

La Rochelle

Dans un an jour pour jour, les rochelais retrouveront leur mairie à l'identique ou presque 6 ans après l'incendie du 28 juin 2013 qui a détruit la toiture, et endommagé le bâtiment. La municipalité prépare une grande fête les 6, 7 et 8 décembre 2019, avec les acteurs culturels de la ville. Mais d'ici là, le Maire Jean-François Fountaine souhaite que les rochelais se réapproprient le bâtiment. Un site internet (hoteldevillelarochelle.com) qui a ouvert hier permet de découvrir les différentes étapes de la rénovation, et permettra de suivre tout ce qui va se passer dans l'année 2019.

Une année pour terminer le chantier

La restauration des plafonds et des murs de la salle des fêtes, la salle d'apparat de la Mairie de La Rochelle est en cours. Les peintures des décors sur toile seront terminées en février 2019. Un plancher chauffant sera posé d'avril à juin 2019, les lambris en bas des murs et autour des portes en juillet. Le mobilier et les décors retrouveront leur place en octobre.

A gauche, la salle des fêtes en septembre 2017. A droite, la même en décembre 2018 : la rénovation du décor est en cours © Radio France - Marie-Laurence Dalle

Dans la salle des échevins, qui sert d'antichambre à la grande salle des fêtes, les peintures des décors sur toiles sont en cours de nettoyage.

Sous les combles, la future salle du conseil à la charpente en ogive

C'est symbolique : à l'endroit même où l'incendie à pris en 2013, l'architecte des Bâtiments de France a imaginé une salle qui n'existait pas, dans un espace autrefois inoccupé. La future salle du conseil a une charpente en ogive qui ressemble à une coque de bateau renversé. L'architecte s'est inspiré de la chambre des Lords, en Grande-Bretagne pour le futur aménagement : les tables seront disposées en U, le public fera face au Maire.

La future salle du conseil, sous les combles © Radio France - Marie-Laurence Dalle

Stéphane Bern, des visites gratuites et le bal du Nouvel An 2020

"Monsieur patrimoine" en France, l'animateur télé Stéphane Bern viendra tourner une émission en 2019 sur la renaissance de l'Hôtel de Ville de La Rochelle. Avant l'ouverture le 6 décembre 2019, des visites gratuites seront organisées "pour que les rochelais se réapproprient leur maison" annonce le Maire, Jean-François Fountaine. Elles seront accessible sur réservation, sur le site internet à partir du printemps 2019, les vendredis après-midi seront réservés au scolaires.

La livraison de l'Hotel de Ville, dans sa partie historique est prévue le 30 novembre 2019. Les palissades extérieures seront enlevées et la place libérée. Elle accueillera des festivités pendant 3 jours, pour l'ouverture au public les 6, 7 et 8 décembre 2019.

Et en 2020, le traditionnel bal du nouvel an qui a lieu pour l'instant sur le Vieux Port, sera déplacé devant l'Hotel de Ville rénové.

Visite de l'Hôtel de Ville de La Rochelle, en cours de rénovation Copier