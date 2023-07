VIDEO : la sécurisation des gorges de l'Ardèche

Une trentaine de pompiers se relaient quotidiennement dans sur la rivière Ardèche en aval de Salavas. Ils sont installés aux abords de trois rapides afin de sécuriser le passage des touristes.

Un poste de sécurité financé par le syndicat des loueurs de bateaux

Sur les trois postes des pompiers, celui du rapide des Branches est financé depuis cette année par le syndicat des loueurs de bateaux d'Ardèche. Ce rapide assez difficile se situe en amont du Pont d'Arc et donc en amont des gorges. C'est pourtant ici que les touristes sont les plus nombreux. Assez peu de gens choisissent la grande descente des gorges de Vallon-Pont-d'Arc à Saint-Martin-d'Ardèche, 24 kilomètres au total. 75% des gens préfèrent des descentes plus modestes de quelques kilomètres entre Salavas et le Pont-d'Arc par exemple. C'est là que se situe le rapide des Branches, quelques centaines de mètres avant l'arrivée au Pont-d'Arc. Deux pompiers permettent aux céistes de s'engager dans le sens du courant et de passer sans encombre le rapide.

Les patrouilles des gendarmes en canoë

Les gendarmes eux aussi sont présents sur la rivière en canoë. Des patrouilles pour s'assurer que le règlement est bien appliqué. Les gendarmes rappellent régulièrement la nécessité de bien porter son gilet de sauvetage, certains préférant le laisser dans l'embarcation. Un gilet de sauvetage qui doit être fermé pour être efficace en cas de chute. Les gendarmes interviennent également sur les deux bivouacs pour rappeler l'interdiction de boire de l'alcool. Ils sillonnent aussi les gorges pour s'assurer que personne n'a allumé de feu.

Durant la haute saison, jusqu'à 3000 personnes peuvent passer les deux rapides qui précèdent les gorges le Charlemagne et celui des Branches.