VIDÉO - La série "Plus belle la vie" rend hommage au professeur Samuel Paty

Plus belle la vie, le feuilleton quotidien de France 3 a rendu hommage au professeur Samuel Paty, assassiné devant son établissement de Conflans-Sainte-Honorine (Yvelines) vendredi 16 octobre. Une séquence ajoutée à la dernière minute, qui prend place dans une salle des professeurs.

C'est une séquence qui a beaucoup ému les spectateurs de France 3 ce mercredi 21 octobre au soir. La série quotidienne de France 3 "Plus belle la vie", a rendu hommage ce mercredi 21 octobre au professeur Samuel Paty, assassiné par un terroriste devant son collège de Conflans-Sainte-Honorine la semaine passée.

Une scène en salle des profs

Une scène que la production de la série a ajouté peu avant la diffusion : on y voit Blanche Marci, la prof de français et d'histoire de l'art (incarnée par Cécilia Hornus), sa collègue professeure de mathématiques Coralie (Coralie Audret) et le proviseur Rochat (Charles Schneider). Émus, tous les trois discutent dans la salle des professeurs des événements récents.

"C'est le meilleur endroit pour rendre hommage à Samuel Paty", lance alors Blanche, soutenu par le proviseur : "Oui. Je n'arrête pas d'y penser. Cela aurait pu arriver à l'un d'entre nous".

On va continuer pour nos enfants, pour la liberté d'expression, pour la liberté d'instruire. Cela n'a jamais été aussi difficile d'être professeur, mais cela n'a jamais été aussi nécessaire. Merci d'y croire encore, merci Samuel Paty d'y avoir cru jusqu'au bout. - Le proviseur Rochat, incarné par Charles Schneider.

Plus belle la vie, série débutée en 2004, s'inscrit régulièrement dans des problématiques de société et dans l'actualité, même si les épisodes sont tournés en avance.

