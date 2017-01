VIDEO - Des étudiants présentent leurs inventions à Perpignan

Le salon Maker Faire ouvre ses portes tout ce samedi au Campus Sud Formation de Perpignan. Le principe, c'est d'exposer le travail des étudiants de l'IMERIR.

"C'est trop bien, ce truc qui vole!" De quoi émerveiller les plus jeunes. Le salon Maker Faire, c'est la vitrine de l'Institut Méditerranéen d'Etude et de Recherche en Information et Robotique (IMERIR) de Perpignan. Robots, drones, applications... Les étudiants exposent tout ce samedi leurs créations, toutes plus ingénieuses les unes que les autres.

Une technologie accessible à tous

"Facebook est né dans un garage, remarque Bernard Fourcade, le président de l'école. Tout le monde a un garage, alors tout le monde peut inventer quelque chose. Aujourd'hui, tout est possible." C'est le slogan du salon : la technologie fait maison.

Une application à moins de 150 euros pour contrôler tous les appareils de sa maison? C'est faisable. La preuve avec Sébastien et Clément, deux étudiants en première année. À tout juste 20 ans, ils présentent ce système au salon. "Chauffage, lumière, volets, alarme, verrouillage des portes. Tout est connecté à internet et centralisé dans une application. Ces choses existent, mais nous voulions les rendre plus simples à installer et à programmer."

Clément et Sébastien ont modélisé une maison pour présenter leur application. © Radio France - Suzanne Shojaei

"C'est fait maison, c'est ça l'intérêt" - Clément, étudiant à l'IMERIR Partager le son sur : Copier

Avec leur maison reconstituée, Sébastien et Clément peuvent faire la démonstration en direct. © Radio France - Suzanne Shojaei

Soudain, quelque chose nous frôle la tête. C'est un petit drone télécommandé à distance. Sans doute une autre création.

Le salon est ouvert tout ce samedi, de 10h à 18h au Campus Sud Formation de Perpignan. L'entrée est gratuite.