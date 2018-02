"Normandie... L'Océan commence ici", nouvelle expo de la Cité de la Mer jusqu'en septembre 2018, veut faire découvrir les raretés de la faune normande et notamment : la tortue Caouanne.

Cherbourg-Octeville, Cherbourg-en-Cotentin, France

"Normandie... L'Océan commence ici" est la nouvelle exposition de la Cité de la Mer de Cherbourg, qui dure jusqu'au 30 septembre. Son but est de faire prendre conscience aux Normands (et aux autres) de la richesse de la faune locale. En effet, beaucoup d'espèces jugées exotiques ou lointaines nagent dans les eaux de la Manche, dauphins, phoques et, de temps à autre... des tortues !

à lire Plongée dans les coulisses de la Cité de la Mer

Pas n'importe quelle tortue : la tortue Caouanne, une grande migratrice, capable de nager des kilomètres depuis son lieu de naissance (les sites de ponte majeurs se trouvent dans les Outre-mers français) pour venir se nourrir près des côtes normandes. La tortue Caouanne est justement l'invitée d'honneur de l'exposition : un specimen tout juste arrivé est à découvrir dans l'espace aquarium.

Devant l'aquarium de la tortue Caouanne, le public est médusé. L'imposant reptile, 7 ans, 42 kilos pour 69 cm de long, est en train de déjeuner, le menu détaillé par Bernard Cauvin, directeur de la Cité de la Mer :

Elle mange du calamar, des coquilles saint-jacques et des algues.

La tortue Caouanne est capable de nager des kilomètres pour venir se nourrir sur les côtes normandes © Radio France - Olivia Cohen

"Il est encore trop tôt pour lui donner un nom car _on ne sait pas encore si c'est un mâle ou une femelle_, on est capable de le déterminer entre 15 et 30 ans, c'est une fourchette assez large", explique Laurent Fouré, chef adjoint du service biologie de la Cité de la Mer.

Celle qu'on surnomme la "tortue à grosse tête" risque de la prendre si elle permet à la Cité de la mer de battre un nouveau record de fréquentation : en 2017, le musée a accueilli plus de 220 000 visiteurs.