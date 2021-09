VIDEO - La ville d'Avignon s'attaque à la réhabilitation de ses piscines vétustes

Après la réouverture du Stade Nautique entièrement rénové et ses bassins à ciel ouvert il y a deux ans , la municipalité investit un vaste programme de remise en état et aux normes de trois de ses piscines de proximité : Jean Clément, Chevalier de Folard et Pierre Reyne.

Un vaste programme de rénovation en cinq axes principaux :

Remettre aux normes les bassins

Répondre aux besoins d'apprentissage de la natation

Améliorer le confort des usagers

Développer leur attractivité et leur fréquentation

Maîtriser l'énergie notamment la division par 4 des volumes d'eau consommés, l'installation de capteurs solaires thermiques ou par l'achat d'électricité verte.

Par ailleurs la piscine Stuart Mill qui a bénéficié en 2010 d'un chantier de rénovation profitera d'une mise en conformité et de l'amélioration des performances énergétiques. Le programme "Avignon Ambition Piscine" débute en décembre avec la piscine Jean Clément à Montfavet pour se terminer fin 2024 pour les travaux et 2030 pour la maintenance . Les piscines fermeront et seront rénovées à tour de rôle.

Une opération chiffrée à plus de 18 millions 800 000 euros avec des aides de l'état et attendues de l'Agence Nationale du Sport. Des chantiers menés, d’après les plans de l'agence Coste Architectures de Montpellier, par le groupement BTP Girard ainsi qu'Engie Solutions pour la partie énergétique et incluant 6200 heures réservées a l'insertion professionnelle.

La future entrée de la piscine Jean Clément - Agence Coste Architectures

Future esplanade et entrée de la piscine Jean de Folard - Agence Coste Architectures

Visuel du futur environnement architectural du bassin de la piscine Chevalier de Folard - Agence Coste Architectures

La future nouvelle façade et nouvelle entrée pour la piscine Pierre Reyne - Agence Coste Architectures