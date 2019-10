VIDÉO - Brigitte Lecordier célèbre voix de dessins animés se lance sur Youtube

Vous avez tous une histoire avec Brigitte Lecordier, ou du moins avec sa voix, après plus de 50 ans de carrière en tant que comédienne de doublage : parmi ses personnages les plus connus, San Goku de Dragon Ball, Oui-Oui, ou encore Nicolas de Bonne Nuit les Petits.

Elle a même prêté sa voix à Carl Edwards de la Petite Maison dans la Prairie ou Nate dans les Feux de l'Amour.

Bien épaulée pour ce nouveau défi

Désormais, elle se lance sur internet avec sa propre chaîne Youtube, épaulée par des petits jeunes Hugo Amizet et Tom Grossin, Mr. Sam et Kronomuzik notamment pour le cadrage et la musique.

Au bout d'une semaine, elle comptabilise déjà plus de 142.000 abonnés.

VIDÉO - Brigitte Lecordier se lance dans le "Youtube Game"