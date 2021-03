VIDEO - Ladaniva, le duo musical de la métropole lilloise qui a fait du confinement une force

Jacqueline Baghdasaryan et Louis Thomas ont créé Ladaniva fin 2019. Malgré le confinement et l'absence de concerts, ils sont en haut de l'affiche aujourd'hui.

Envie de voyager en cette période de confinement ? Un groupe de la métropole lilloise fait beaucoup parler de lui partout dans le pays en ce moment : Ladaniva est composé de deux musiciens qui proposent une musique du monde métissée et joyeuse.

Né juste avant le premier confinement, Ladaniva n'a pas eu le temps d'écumer les scènes de la région, mais comptabilise déjà des millions de vues sur internet. France Bleu Nord vous raconte son histoire.

Jacqueline Baghdasaryan est Arménienne. Elle a grandi en Biélorussie, et elle a 18 ans quand elle arrive en France avec sa mère. Toutes deux vivent dans un foyer à Tourcoing, où les règles sont strictes : couvre-feu à 21 heures. Mais la jeune fille, musicienne dans l'âme, prend vite le chemin du conservatoire de Lille.

Rencontre dans un bar du Vieux-Lille

Un soir, en 2015, ses camarades l'emmènent dans un bar du Vieux-Lille où la scène est ouverte aux musiciens. Un endroit où se produit régulièrement Louis Thomas, trompettiste, pianiste, guitariste, entre autres instruments. Il se souvient que Jacqueline était sur scène lorsqu'il est arrivé : "j'ai dit : 'c'est qui celle là ?', et voilà !". Jacqueline raconte : "je ne savais même pas ce qu'était un jam, j'ai osé chanter la première chose qui me venait par la tête, et ça a été le début de ma vie d'adulte !".

Après ce coup de foudre musical, le duo enchaîne les collaborations, et fin 2019 naît Ladaniva, du nom d'une célèbre voiture créée en URSS dans les années 70. C'est un groupe tous terrains, qui nous embarque pour un voyage autour des musiques du monde. En Arménie, bien sûr, dans les Balkans, en Inde, au Maghreb : la musique de Ladaniva mélange traditions folkloriques, jazz et sons d'aujourd'hui.

Né en confinement

Quelques mois plus tard, c'est le confinement. Le groupe n'a eu que très peu de temps pour se produire sur scène et se faire connaître. Alors il investit les réseaux sociaux,avec des vidéos de ses chansons : les compteurs s'affolent, des millions de vues depuis le monde entier. "On est né dans cette histoire de Covid et de blocage", reconnaît Jacqueline, "mais pourtant on arrive à avoir une bonne visibilité".

C'est tellement virtuel, on a du mal à se rendre compte

Louis renchérit : "quand on voyait avancer les statistiques, on était étonnés. C'est tellement virtuel, on a du mal à se rendre compte de la portée qu'on a sur les gens. Nous, on est simplement à deux à faire de la musique dans une chambre !"

Je souhaite à tout le monde d'avoir cette chance

Jacqueline Baghdasaryan a 24 ans aujourd'hui, elle n'aurait jamais osé rêvé d'un tel succès : "avant, j'avais un peu honte de dire aux gens que j'étais réfugiée. Je suis sûre que plein de gens ont ce complexe, car ils n'ont pas de papiers, pas de maison. Un jour, tu rencontres une personne, après une autre, tu rebondis petit à petit. C'est magnifique, et je souhaite à tout le monde d'avoir cette chance".

Sélectionné pour le Printemps de Bourges

Ladaniva, qui s'est déjà produit pour plusieurs festivals virtuels, vient d'être sélectionné pour le Printemps de Bourges, en juin 2021, en espérant qu'il ait lieu, et devant du public. Faire des concerts, "ce sera la vraie naissance de Ladaniva", s'exclame Jacqueline. En attendant, le groupe vient de sortir un nouveau titre, son premier en Français.

