Plus de 600 costumes et accessoires sont mis à la vente par l'association de l'amicale du quartier Saint Pierre. Des costumes qui ont servi jusqu'en 2015 pour le spectacle son et lumière du quartier. L'argent de la vente sera remis à une association qui vient en aide à un enfant malade landais.

Landes : plus de 600 costumes vendus pour la bonne cause par une association dacquoise

Tout doit disparaitre ! Des bonnets frigiens, des robes de princesses, des soutanes, des habits de cardinal, de pharaon, de Pinocchio, un dragon géant et des chameaux.

Plus de 600 costumes et accessoires sont mis à la vente depuis ce mardi par l'association de l'amicale du quartier Saint Pierre. Des costumes qui servaient jusqu'à il y a 5 ans à un spectacle son et lumière que l'association de quartier donnait chaque année depuis 1989. Depuis 5 ans, les spectacles ont été arrêtés, reste le stock que l'association veut désormais vendre. Ces costumes, ce sont des souvenirs pour les membres de l'amicale qui s'en sépare avec un peu de tristesse et de nostalgie. Mais les fonds récoltés iront à l'association "le rêve de Kilian", association qui s'occupe d'un enfant malade landais qui doit se faire opérer aux Etats Unis. Une opération couteuse pour une maladie grave et rare.

Pour aller à la vente : Maison de quartier Saint Pierre, Rue Aygue-Rouye à Dax.

Téléphone : 06.32.44.27.53

Reportage