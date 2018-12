VIDÉO - "Las Belutas dau Canto" prêts pour la crèche vivante et leur spectacle de Noël à Sourzac

Sourzac, France

Jésus, Marie, Joseph en chair et en os ou presque. Noël approche et parmi les traditions qui persistent encore, il y a celle des crèches vivantes. A Sourzac, dans l'église, ce vendredi 14 décembre, le groupe "Las Belutas Dau Canto" proposera un spectacle en occitan avec musique, danses et chants. Une quarantaine de personnes participera à cette représentation.

Pas de soucis pour trouver le petit Jésus cette année

Un bœuf, un mouton, et un âne prénommé Zorro. Il ne manquera rien dans la crèche vivante et surtout pas le petit Jésus ! L'an dernier, l'association avait dû lancer un appel à la radio, mais cette année c’était presque trop facile raconte Régine la présidente de "Las Belutas" : "il faut croire que l'année 2018 a été une bonne année pour les naissances car on nous a proposé plein de bébés. Au final, ce sera la petite-fille d'une dame qui chante avec nous, c'est un signe important pour nous."

Paul dit "Papy", 75 ans, assurera le rôle de l'un des rois mages. "Je vais avoir avoir un coffre avec des bijoux dedans. Le grand cirque ! On sera trois mais je ne sais plus lequel des rois mages j'interprète," s'amuse-t-il. Le public verra Paul à la fin du spectacle car le groupe interprète une douzaine de chansons, en majorité en occitan. Rose a 78 ans, elle est fière de mettre en avant la langue de sa région. _"Aujourd'hui les enfants ne veulent plus parler occitan car ce n'est pas assez intellectuel, mais pourtant c'est important pour faire perdurer cette la_ngue."

Il y aura aussi des danses traditionnelles : bourrée, sautière. Le tout en costume d'époque, que Stéphanie 31 ans a hâte d'enfiler. 'On a le panty, le jupon, la jupe, le tablier, le caraco et nous les jeunes on a un foulard et les anciens ont une coiffe. C'est une fierté car c'est le costume qu'ils portaient avant et qu'on est content de porter maintenant. C'est la tradition qui vit !" Comme le groupe est généreux, l’intégralité du prix d'entrée, cinq euros, sera reversé au Telethon. Début du spectacle à 20h30.