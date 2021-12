VIDÉO - Lascaux 3 à Liège : le directeur du musée belge raconte sa visite de la grotte originelle

Fernand Collin, le directeur du Préhistomuseum de Flémalle près de Liège, a visité la grotte de Lascaux encore étudiant. Il raconte ses souvenirs alors que son musée s'apprête à accueillir ce weekend l'exposition itinérante Lascaux 3 en Belgique.

"J'avais une vingtaine d'années à cette époque là, et je me souviens d'une énorme émotion", raconte Fernand Collin. Le directeur du Préhistomuséum de Liège, préhistorien de métier, s'apprête à accueillir l'exposition itinérante Lascaux 3 dans son musée. Elle ouvre à partir de ce weekend au public, pour la première fois sous la forme d'une visite numérique avec des casques de réalité virtuelle.

"On entrait dans un lieu sacré"

Et si le directeur belge a tenu à faire venir Lascaux, c'est parce qu'il a visité la grotte originelle, celle découverte par les quatre inventeurs en 1940, lorsqu'il était étudiant. Son directeur de thèse l'avait emmené jusqu'en Dordogne pour découvrir la "Chapelle Sixtine de la Préhistoire". "D'abord on entrait dans un lieu sacré, on désinfectait les pieds, on parlait tout bas. Et la première fois que j'ai découvert ces taureaux, cette rotonde, ça a été une émotion terrible !", raconte-t-il aujourd'hui.

"En tant que préhistorien on étudie souvent des silex taillés, des restes osseux, qui sont assez difficiles à comprendre. Et là Lascaux, c'est miraculeux parce que c'est une oeuvre, et même un chef d'oeuvre. C'est une émotion indescriptible", explique Fernand Collin. Le directeur du musée va dévoiler ce vendredi l'expo itinérante Lascaux 3, rebaptisée pour l'occasion Lascaux Expérience.

La réalité virtuelle, un moyen de retrouver les sensations ?

Il assure que "la réalité virtuelle permet de retrouver les sensations de la vraie grotte, surtout parce qu'elle permet de visiter seul, et ça fait toute la différence", assure-t-il. Est-ce que le public se laissera convaincre ? Le musée liégeois attend entre 30.000 et 60.000 visiteurs pendant les cinq mois d'exposition jusqu'en mai 2022.