VIDÉO - Lascaux 3 en Belgique : les premiers visiteurs découvrent l'expo en réalité virtuelle

L'exposition itinérante sur la grotte de Lascaux a ouvert ce weekend en Belgique, sous une forme toute nouvelle. On visite Lascaux avec un casque de réalité virtuelle. Les premiers visiteurs ont été impressionnés.

La scène est presque drôle à voir. Dans une grande salle avec des tapis en damiers, des visiteurs sont postés à deux mètres les uns des autres, un casque blanc qui leur couvre les yeux sur le crâne, en train de faire des mouvements étranges. Ils regardent en l'air, ils s'accroupissent, voir s'allongent devant tout le monde. Dans leur casque, ils sont à l'intérieur de la grotte de Lascaux, reconstituée en trois dimensions pour le Préhistomuseum de Liège.

Les visiteurs en train de tester la visite en réalité virtuelle. © Radio France - M. B.

Dessiner sur les parois de Lascaux

Après Munich et Naples en 2019, l'exposition internationale gérée par les Périgourdins de la SEMITOUR et le département de la Dordogne a été inaugurée vendredi à Liège en Belgique, pour ouvrir au public samedi jusqu'à mai 2022. Mais sous une forme complètement nouvelle cette année. La réalité virtuelle permet de visiter Lascaux comme si on était à l'intérieur de la grotte, de toucher les parois avec des mains virtuelles, une voix off donnant les explications sur les peintures et le contexte de leur réalisation.

On a trouvé une nouvelle façon de faire visiter Lascaux, et je dois dire que moi-même j'avais des craintes mais je crois que le pari est gagné

- Germinal Peiro

"C'est extraordinaire", dit un homme en retirant son casque de réalité virtuelle. "Hyper impressionnant", assure une autre. "C'est génial de se sentir tout seul dans la grotte, on peut toucher voire même peindre par dessus, c'est hyper-impressionnant".

La ministre de la culture de Wallonie avec Germinal Peiro et la délégation périgourdine. © Radio France - Marc Bertrand

à lire aussi Lascaux 3 à Liège : une inauguration à la lueur du feu de camp pour respecter le protocole sanitaire

Pas de bugs pour la première

Tout s'est bien déroulé pour l'inauguration vendredi soir. Pas de bug, pas de malaise ou de mauvaise expérience, "on est contents", confirme Germinal Peiro, le président du Conseil départemental de la Dordogne, invité avec une délégation d'élus périgourdins à Liège : "On a trouvé une nouvelle façon de faire visiter Lascaux, et je dois dire que moi-même j'avais des craintes, car l'exposition Lascaux 3 précédente avec les facs similés fonctionnait très bien, je craignais ce passage au virtuel d'une grosse partie de l'exposition. Mais je crois que le pari est gagné, je l'ai dit au directeur du Préhistomuseum en partant, j'ai dit : "Fernand, on va gagner j'en suis certain".

Prehistomuseum de Liège. © Radio France - M. B.

Le préhistomuseum et la SEMITOUR espèrent attirer jusqu'à 60.000 visiteurs jusqu'en mai 2022, et au moins 30.000 pour rentabiliser l'investissement dans l'exposition.