VIDEO - Le 26 juin 1917, 7 heures du matin, les Américains arrivent à Saint-Nazaire

Le 14 juin 1917, 200 000 soldats américains entrent en guerre. Ils appareillent de New York et arrivent en France pour défendre la liberté aux côtés des Alliés. Quelques jours plus tard, ils débarquent à Saint-Nazaire.

Le 26 juin 1917, 7 heures du matin, un peu plus de deux mois après l'entrée en guerre des Etats-Unis le 6 avril, les troupes américaines débarquent à Saint-Nazaire. Les ports de l’Atlantique sont tous réquisitionnés pour accueillir, abriter et loger les Américains. Au total, près de 200 000 soldats vont débarquer.

Si les Américains choisissent Saint-Nazaire, c’est parce que la ville a un atout considérable : une infrastructure ferroviaire performante complète les bassins à flot du port. La ligne de chemin de fer, ouverte en 1857, relie la ville à Paris via Orléans. Le train permet d’acheminer aussi le matériel et le ravitaillement.

Les Américains vont devoir cohabiter au quotidien avec les 40000 Nazairiens.

La cité portuaire devient le quartier général de la première base de l’armée américaine en France.

Les troupes US sont transportées par différents navires. Des noms comme le "Havana", "Saratoga", "Pastorès", "Ténorès", "Neptune", "Henderson", "Seattle" et "Dekalb".

Des travaux considérables sur le port

Lorsque les Américains arrivent au port, des prisonniers allemands participent au déchargement des paquebots. Plus de 2 millions de tonnes de matériel sont débarquées à Saint-Nazaire en 1917 et 1918, 500 navires sont dédiés à leur transport, 33 590 m2 de hangars publics ou privés sont utilisés sur les 40 000 m2 existants autour du port.

Pour nourrir les troupes et les chevaux, les transporter, les équiper, les soigner, quasiment tout le ravitaillement est importée des États-Unis. La ville devient un carrefour. La plupart des hommes et des marchandises ne font que transiter.

Pendant tout leur séjour à Saint-Nazaire, les militaires américains vont réaliser des travaux considérables sur le port.