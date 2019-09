VIDEO - Le 3ème festival international du cirque en Val de Loire revient à Tours

Le festival a commencé ce vendredi 27 septembre et se termine le dimanche 29 septembre. Une cinquantaine d'artistes du monde entier sont sur la piste !

Tours, France

C'est l'une des sorties préférée des Tourangeaux. Le Festival international du cirque en Val de Loire fait son retour pour la 3ème année consécutive jusqu'à ce dimanche 29 septembre.

Un grand chapiteau s'est installé au parc de la gloriette à Tours. 14 numéros et une cinquantaine d'artistes du monde entier sont sur la piste.

14 000 spectateurs pour cette édition

Des acrobates, des clowns mais aussi des jongleurs et des dresseurs de chevaux ou de petits chats sont au programme. Un spectacle prestigieux mais qui parle à tout le monde selon son producteur Maxime Kerboua.

"Ce sont les ténors du cirque qui sont ici. Des grands artistes primés dans les plus grands festivals de cirque. C'est le cas par exemple avec le clown Fumagalli qui est une vedette sur France 2 grâce à l'émission "Le plus grand cabaret du monde"? mais aussi avec la famille Togni et leurs numéros avec les chevaux" explique Maxime Kerboua. Cette année, il devrait y avoir 14 000 spectateurs au total.

"Le cirque c'est un art noble et populaire à la fois"

Une cinquantaine d'artistes participent au festival © Radio France - Manon Derdevet

"Le cirque c'est l'un des rares spectacles et l'une des rares sorties familiales qui est apprécié de 2 à 99 ans ! Il y en a pour tous les goûts, toutes les tranches d'âges et toutes les classes sociales." analyse le producteur.

"Les ingrédients du cirque c'est : du rire, de la magie, du frisson, des acrobates et des animaux"

Les représentation ce samedi 28 septembre auront lieu à 10h, 17h et 20h30 et dimanche à 10h et 16h30. Il reste quelques places !