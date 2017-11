VIDEO - Le bébé panda du zoo de Beauval a fait ses premiers pas

Le bébé panda du zoo de Beauval (Loir-et-Cher) a fait ses premiers pas et la vidéo de l'événement fait un tabac sur les réseaux sociaux avec plus de 850.000 vues en l'espace de 24 heures. Depuis sa naissance le 4 août dernier, la croissance de Mini Yuan Zi est sous le feu des projecteurs.

L'équipe du zoo de Beauval n'est pas peu fière de montrer les premiers pas de Mini Yuan Zi, le bébé panda né le 4 août dernier. Dans une vidéo postée mercredi sur les réseaux sociaux, on voit cette petite boule de poils tenter de marcher : "Il se redresse, pousse sur ses pattes et tente de MAAAAARCHER !" La vidéo a déjà été vue plus de 850.000 fois en l'espace de 24 heures.

Six kilos et quelques dents

A la mi-novembre, le bébé panda mesure 65 cm et pèse plus de six kilos. Il y a deux mois pour son premier mois d'existence, il en faisait à peine un. Il a désormais également quelques dents. Surnommé provisoirement Mini Yuan Zi en référence à son père, on peut le voir sur écrans géants dans le zoo grâce aux caméras.

Mini Yuan Zi a désormais quelques dents - © Zoo Parc de Beauval

Pas encore de date pour la venue de sa marraine, Brigitte Macron

La sortie de Mini Yuan Zi et sa présentation au public ne se fera pas avant la fin de l'année, voire début 2018. Il faut savoir que dans la nature, la maman et son bébé panda restent isolés dans une grotte ou un endroit protégé pendant plusieurs mois, parfois jusqu'à six mois. Pour préserver cette intimité, le zoo de Beauval a donc décidé de maintenir cet isolement. La date de la visite de sa marraine, Brigitte Macron, n'est toujours pas fixée, mais elle devrait avoir lieu "dans les prochaines semaines", indique le zoo parc de Beauval, sans doute en décembre. C'est à la première dame que revient de présider la cérémonie du choix du prénom, avec la première dame chinoise.