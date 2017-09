VIDEO - Le bébé panda du zoo de Beauval fête son premier mois d'existence

Au zoo de Beauval, on fête ce lundi le premier mois d'existence du bébé panda Mini Yuan Zi. Sa croissance se déroule bien et il devrait être présenté au public d'ici la fin de l'année.

Il pesait 142 grammes à la naissance, le premier bébé panda de France vient de dépasser le kilo pour son premier mois d'existence au zoo de Beauval. Il mesure désormais 35,5 cm et ses yeux sont encore constamment fermés. Les premières tâches noires sont apparues au bout de deux semaines et "sont maintenant très nettes autour des yeux, sur les oreilles et sur le corps", expliquent les responsables du zoo.

Qui a 1 mois et 1 kilo ? Bon « moisiversaire » #MiniYuanZi ! :-) https://t.co/CrvfzSviVlpic.twitter.com/Pn6N3e1UG3 — ZooParc de Beauval (@zoobeauval) September 4, 2017

Mini Yuan Zi fait encore des séjours en couveuse

Le bébé panda de Beauval n'a plus besoin de biberon. Il arrive mieux à téter sa mère Huan Huan. Elle améliore aussi ses gestes pour le réchauffer quand il est blotti contre elle. Mais ce n'est pas encore suffisant et les passages en couveuse sont fréquents.

Une sortie publique pour la fin de l'année

La sortie de Mini Yuan Zi et sa présentation au public ne se fera finalement pas à la Toussaint, mais plutôt fin 2017, début 2018. Il faut savoir que dans la nature, la maman et son bébé panda restent isolés dans une grotte ou un endroit protégé pendant plusieurs mois, parfois jusqu'à six mois. Pour préserver cette intimité, le zoo de Beauval a donc décidé de maintenir cet isolement.

Pour le moment, le bébé panda a un prénom provisoire, Mini Yuan Zi en référence à son père, Yuan Zi. La date de la visite de sa marraine, Brigitte Macron, n'est pas encore fixée.