VIDÉO : le bilan de la 19e édition du festival photo de la Gacilly

Encore quelques jours avant la fin de la 19e édition du festival photo de la Gacilly. Après deux années marquées par la crise du coronavirus en France, le festival emblématique du Morbihan retrouve des couleurs. Les organisateurs dressent le bilan de cette saison.

Derniers jours pour profiter du festival photo à la Gacilly dans le Morbihan. La 19e édition va se clôturer ce dimanche 2 octobre 2022 et après deux années marquées par la crise du coronavirus et de ses restrictions, c'est un retour à la normale pour cet incontournable de l'été en Bretagne. Les commerçants aussi sont heureux de cette saison car pour eux, la période du festival photo représente près de 80% du chiffre d'affaires annuel. Au total, 300 000 visiteurs ont arpenté les rues de la commune bretonne.

"On est vraiment ravi", se félicite Auguste Coudray, le responsable du festival. "Au-delà même des chiffres quantitatifs de ses 300 000 visiteurs, un peu perturbé par les quelques jours de canicule, c'est les retours de nos visiteurs et de notre public. Donc on est vraiment très heureux", souligne Auguste Coudray.