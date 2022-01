VIDÉOS - Le Boléro de Ravel en "bodytap", la performance de 200 collégiens tournée à Saint-Jean-de-Luz

Six heures de tournage, 35 prises de vue, 200 choristes, deux drones, deux caméras, un Maurice Ravel de quatre mètres de haut et le Boléro en boucle... Le kiosque de la place Louis XIV a servi de décor à un moment de musique incroyable ce lundi : c'est le lieu choisi par le Choeur des Colibris du collège Saint Michel Garicoïtz de Cambo-les-Bains pour tourner sa deuxième performance de percussion corporelle, une technique qui utilise le corps comme instrument. Après le succès de l'interprétation de la 5e symphonie de Beethoven l'an dernier, dont la vidéo a été vue 850 000 fois, Nelly Guilhemsans, la professeure à l'origine du projet, a voulu cette fois rendre hommage à Maurice Ravel, natif de Ciboure, en reprenant son chef-d'œuvre qui, bientôt centenaire, est l'un des morceaux les plus joués au monde.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Pendant plus de six heures, les plus de 200 collégiens ont tapé des pieds et des mains, claqué des doigts, frappé leurs cuisses, leur poitrine et le dos de leur voisin, donnant un spectacle à mi-chemin entre la musique et la chorégraphie. Le résultat sera une vidéo d'environ quatre minutes.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix