VIDÉO - Le Breton Jean-Baptiste Guegan donne un concert surprise dans un Ehpad

Un beau cadeau pour les personnes âgées. Ce vendredi 8 mai, le chanteur Breton, Jean-Baptiste Guégan s'est rendu dans une maison de retraite pour donner un concert en plein air. Cette surprise a été diffusée en direct sur sa page Facebook.

Des tubes de Johnny, mais pas que...

L’événement s'est déroulé à Mouscron en Belgique, où réside désormais le chanteur costarmoricain, sosie vocal de Johnny Hallyday. "L'invitation a été lancée par un ami qui est allé joué dans la guitare dans cet établissement. J'en ai parlé à Jean-Baptiste et il a tout de suite accepté," raconte Christophe Porquet le manager du chanteur. "Nous avons prévenu le directeur et installé un petit peu de matériel mais c'était une surprise complète pour les résidents et ça été un grand moment de bonheur."

Le chanteur a enchaîné quelques tubes de son idoles, "Gabrielle", "Retiens la nuit", "Diego" mais il a aussi interprété son titre "Retourner là-bas". Un concert insolite dans un contexte particulier qui aura sûrement fait oublier pendant quelques dizaines de minutes la crise sanitaire qui nous touche en ce moment.