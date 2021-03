Vidéo - Le carnaval au pied des immeubles à Sablé

Malgré les précautions d'usage, Sablé-sur-Sarthe a organisé ce samedi un carnaval sous forme d'animations dans plusieurs quartiers, devant les hbaitations.

C'était jour de carnaval ce samedi à Sablé-sur-Sarthe ! Un carnaval forcément différent cette année, mais qui a tout de même pu avoir lieu. Pour éviter les attroupements, la ville a imaginé une formule de "carnaval au balcon".

C'étaient les animations qui venaient jusqu'au pied des habitations pendant 45 minutes à une heure pour chacun des cinq quartiers visités.

"Ça nous fait chaud au cœur, on a besoin de ça en ce moment" sourient Raimondo et Ginette, sortis sur le trottoir quand ils ont entendu la fanfare dehors. Pour le groupe Tempo Oyo, entouré d'une nuée d'enfants, "c'est le premier spectacle depuis le mois d'août. Ça fait du bien aux gens et à nous aussi !".

Casseroles et larmes

Sur les balcons, certains ont sorti des casseroles pour taper en rythme. Assister à nouveau à un concert c'est trop d'émotion pour cette jeune fille, en larmes devant la fanfare. "Je suis musicienne, explique-t-elle, et ça me donne tellement envie de pouvoir rejouer comme avant".