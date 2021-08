VIDEO : le championnat de France d'Autocross et Sprint car de retour à Is-sur-Tille

Le championnat de France d'Autocross et Sprint Car fait étape depuis ce samedi et jusqu'à dimanche soir en Côte-d'Or. Is-sur-Tille renoue avec cet événement historique de la commune depuis 2004, après son annulation l'année dernière.

Les moteurs rugissent sur le circuit d'Is-sur-Tille ce week-end. 180 pilotes et 3000 spectateurs sont attendus pour le rendez-vous de l'année des passionnés de sport mécanique. Le championnat de France d'Autocross et Sprint car est organisé depuis 2004 dans cette commune de Côte-d'Or par par deux associations : l'ASA Terre Issoise et le CKCBI. Il n'avait pas pu avoir lieu l'année dernière pour cause de saison blanche.

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Des voitures de toutes les couleurs se succèdent sur la piste. Jusqu'à 400 chevaux, des châssis ultra légers pour une puissance maximale.