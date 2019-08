VIDÉOS | Le chanteur périgourdin Indigo se lance en duo avec sa sœur Xamad

Périgueux, France

Il s'était fait connaître en 2015 dans l'émission "The Voice" : le chanteur périgourdin Indigo se relance ! Avec sa petite sœur, Xamad, ils forment un duo et publient sur leur page YouTube des reprises de titres célèbres, comme "Shallow", la chanson phare du film A Star is Born.

Après "The Voice", Indigo a fait deux tournées en Dordogne, Lot-et-Garonne et Corrèze en 2016 et 2017. Mais depuis le jeune chanteur originaire d'Albanie ne s'est plus vraiment retrouvé sur le devant de la scène. Il se relance aujourd'hui avec sa petite sœur, Xamad. Tous les deux rêvent de devenir de grands chanteurs "on va y arriver", répète Indigo à sa sœur. La jeune femme poursuit tout de même ses études : son bac en poche, elle se lance dans des études de langues étrangères.

Parmi les objectifs du duo, il y a également celui de valoriser leur pays d'origine : l'Albanie. "Je suis le premier albanais à avoir participé à The Voice en France ! (...) Certains ont dit 'pour une fois qu'on n'entend pas parler de l'Albanie pour la mafia !'" se rappelle le jeune homme. C'est dans cette optique de valorisation de leur pays d'origine que les frères et sœurs ont également repris la chanson "Zemër". Le titre est normalement interprété par Dhurata Dora, une chanteuse albanaise, et Soolking, artiste algérien.