VIDEO "Le chat, même s'il est en bronze, a un cœur qui bat" Philippe Geluck à Caen

A partir du samedi 2 octobre 2021, les rues de Caen sont habitées par les énormes statues du célèbre chat de Philippe Geluck. Derrière la bonhommie du chat se cache un homme sensible et engagé.

A partir du 2 octobre et jusqu'en février 2022, "Le chat déambule" est à Caen. Tout cet hiver, les statues en bronze de plus de 2 mètres de hauteur, du célèbre chat, sont exposées dans les rues de Caen. A cette occasion, Philippe Geluck était l'invité de France Bleu Normandie le 30 septembre.

Après l'émission, Philippe Geluck nous a accordé un moment. L'occasion pour lui de revenir sur son personnage : "J'ai inventé un pépère qui est en même temps un outil magnifique pour moi parce que son côté patelin, son côté sympathique, son côté gros nez, me permet parfois de balancer des horreurs et quand c'est le chat qui le dit : "oh, "comme il est amusant. Eh bien non, c'est pas toujours amusant et parfois, ça va parfois très loin. Et je peux aussi faire part de certaines de mes indignations, certains de mes combats."

Engagé, Philippe Geluck soutient 45 associations diverses qui s'occupent des sans-abris, des enfants souffrant de myopathies ou de cancers pédiatriques.

Il sort d'ailleurs un livre illustré le 13 octobre 2021 "Les mots du chat". Un recueil de 400 pensées philosophique du chat. "J'ai déjà reçu des messages de garde de Socrate, de Descartes, de Confucius qui disent qu'ils sont impressionnés."

Le chat, même s'il est en bronze, a un cœur qui bat et si vous écoutez bien il va se mettre à ronronner."

Et Philippe Geluck de terminer l'entretien par un mot pour tous les habitants de la région de Caen, qui viendront voir l'émission : "Venez voir le chat dans la ville de Caen. Il y a une espèce de jeu de piste qui est guidé par des pattes de chat qu'on a peint en blanc sur les trottoirs et dans les rue pour vous mener d'un endroit à l'autre. Il y a 20 sculptures en tout, essayez de les voir toutes et n'hésitez pas à caresser le chat qui est en bronze. Depuis les quelques étapes parisiennes, bordelaises et maintenant Caen, on se rend compte qu'il y a des détails des sculptures qui deviennent un peu luisants parce que tout le monde a envie d'y poser la main. Alors n'hésitez pas. Le chat, même s'il est en bronze, a un cœur qui bat et si vous écoutez bien il va se mettre à ronronner."

Retrouvez le chat sur son site lechat.com

Suivez l'actualité du chat sur Facebook

Le chat déambule à Caen. Philippe Geluck, le papa du chat, présente son exposition © Radio France - Véronique Houdan