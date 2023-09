[VIDEO] Le château de Cadenet sélectionné pour le loto du patrimoine 2023

La mairie de Cadenet souhaite utiliser les fonds récoltés grâce au loto de la fondation du patrimoine pour sécuriser et rénover le site

Du château de Cadenet, érigé au Moyen Âge, après l'an 1000, il ne reste que des vestiges. Si le pont-levis ou le donjon ont disparu, il est encore possible de visiter une partie des remparts ou des souterrains du château, en s'engouffrant à travers des grottes troglodytes.

ⓘ Publicité

3,5 millions d'euros de travaux

Avec le temps et l'érosion, la roche calcaire est devenue friable et des travaux de sécurisation de grande ampleur sont nécessaires. Il faut purger la falaise et protéger les habitations en dessous. Au total, la première phase va coûter 400.000 euros. Viendront ensuite des travaux de mise en valeur des ruines, avec, par exemple, l'installation de panneaux explicatifs.

La mairie de Cadenet souhaite aussi faire de cet endroit un lieu culturel pour accueillir notamment la journée de clôture du festival de jazz de Cadenet, mais aussi aménager un parcours sportif autour de ce qui était autrefois l'enceinte du château. Le montant total des travaux avoisinera les 3,5 millions d'euros.

Il y a 1000 ans, le château de Cadenet trônait sur cette falaise avec une vue imprenable sur les Alpilles, la montagne Sainte-Victoire et le massif du Luberon © Radio France - Paul Tilliez

Le loto du patrimoine, comment ça marche ?

Grâce à sa sélection au loto du patrimoine, la mairie espère accélérer les travaux. En moyenne, depuis le lancement du loto du patrimoine en 2018, chaque site touche 170 000 euros. Concrètement, vous pouvez acheter un ticket baptisé "Mission Patrimoine". Il coûte 15 euros et le gros lot est de 1,5 million d'euros. Pour chaque ticket vendu, la Française Des Jeux reverse 1,83 euro à la Fondation du patrimoine pour la restauration de sites en péril. Cela peut même grimper jusqu'à 300.000 euros.

L'intérieur des souterrains des vestiges du château de Cadenet © Radio France - Paul Tilliez