Château-l'Évêque, France

Le chocolat en fête à Château L'évêque ce week-end ! C'est la 3ème édition, dans le château et ses dépendances. 9 maîtres chocolatiers Périgourdins vous régalent et éveillent vos papilles jusqu'à ce dimanche, 18h. Vous pouvez vous laisser tenter par des dégustations, des ateliers de fabrique pour les enfants. Chocolat au lait, chocolat blanc, et donc chocolat noir : le chocolat sous toutes ses formes, à quelques jours seulement des fêtes de Pâques. Cette année, le thème c'est le Pérou, grand producteur de cacao. Avec une vedette, le chocolat noir, pour son goût amer et sa faible teneur en sucre.

VIDEO - Démonstration avec le chocolatier Xavier Cauet (Le Bugue)

L'entrée est de 2.50 euros pour les adultes, gratuite pour les enfants de moins de 10 ans. Le salon du chocolat est à découvrir jusqu'à ce dimanche soir.