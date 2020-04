VIDÉO - Le Chœur de l'Opéra de Paris chante pour rendre hommage aux personnels des hôpitaux

Les membres du Chœur de l'Opéra de Paris chantent pour les personnels des hôpitaux et tout ceux qui luttent contre le coronavirus.

Ils s'inscrivent sur la longue liste de ceux qui rendent hommage aux héros du quotidien, aux personnels des hôpitaux qui luttent contre l'épidémie de coronavirus covid-19 en France. Les artistes du Chœur de l'Opéra national de Paris chantent ensemble par vidéos superposées "Nessum Dorma", extrait du Turandot de Giacomo Puccini : "Hier encore réunis sur scènes, nous sommes aujourd'hui isolés, privés de notre moyen d'expression. Nous avons tenu à nous rassembler à nouveau sous la direction de notre chef José-Luis Basso."

Au fil de la vidéo, des messages de soutien s'enchaînent, pour les soignants mais aussi pour tous les autres Français qui se mobilisent en ces temps de crise sanitaire et sociale. L'orchestre lui aussi joue pour leur rendre hommage :

L'Opéra veut se rapprocher de son public

Malgré le confinement, l'Opéra de Paris n'aura jamais été aussi proche de son public. Depuis le début de l'épidémie de coronavirus et la fermeture de ses portes, elle met en ligne des spectacles, opéra, ballet, documentaire, avec le mot-clef #LOPERACHEZSOI mais aussi initiation et jeux grâce au site mobile ARIA, que vous pouvez consulter sur téléphone et tablette.