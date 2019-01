VIDEO - Le comédien Lorànt Deutsch à Niort pour le tournage d'une chronique historique

Niort, France

Niort encore sous les feux des projecteurs... Le comédien et écrivain français Lorànt Deutsch est dans le chef-lieu des Deux-Sèvres ce jeudi pour le tournage d'un épisode d'"A toute berzingue", une série de chroniques web consacrées à l'histoire des villes de France. Plusieurs épisodes sont déjà en ligne sur La Rochelle ou encore Orléans. Une idée qu'il a eu en tournée.

"Je me suis dit : je vais faire des pastilles sur l'histoire des villes de France _racontée en cinq minutes à fond la caisse_, en courant, un peu comme Benny Hill", raconte Lorànt Deutsch. Objectif : "proposer des promenades rapides et immédiatement accessibles".

Elle a une beauté cette ville."

Et ce n'est pas la phrase de Michel Houllebecq qui dans son dernier roman qualifie Niort d'une des villes les plus "laides" qui a fait venir Lorànt Deutsch. "Je connais le marais poitevin. J'ai grandi à Sable-sur-Sarthe, il m'est arrivé de jouer et de défier les Chamois niortais au foot quand j'étais petit", raconte le comédien. Mais c'est vrai que quand il vu les mots de Michel Houllebecq, "je me suis dit "mais pourquoi il dit ça" alors que quand on est déjà allé à Niort, on se rend compte qu'elle a une beauté cette ville, c'est une petite Venise avec son marais. Et le Donjon de Niort, c'est le plus beau de tous".

Le Donjon mais aussi les Halles ou encore la Sèvre servent de décor à Lorànt Deutsch pour raconter l'histoire de la ville. "Je terminerai avec une surprise à la fin avec cette histoire du logis de l'hercule et l'épidémie de peste noire en 1603 qui a tué les deux-tiers de la population à cause d'un marchand rochelais. Je vais réactiver l'animosité entre Niortais et Rochelais", sourit l'acteur.

L'épisode d'"A toute berzingue" sur Niort, devrait être diffusé d'ici une dizaine de jours. Lorànt Deutsch a déjà prévu sept autres tournages d'ici l'été à Arras, Nancy, Colmar ou encore Perpignan.