VIDÉO - Le département de la Haute-Garonne se prépare aux JO 2024

Toulouse, France

Dans le cadre de la préparation des Jeux olympiques de Paris 2024, plusieurs collectivités locales reçoivent le label "Terre de Jeux 2024". C'est le cas de la Haute-Garonne, le vice-président du département en charge des sports est venu expliquer ce label ce vendredi matin sur France Bleu Occitanie.

"On va essayer de faire souffler l'olympisme en Haute-Garonne" — Jean-Jacques Mirassou

Grâce au label, "les départements pourront donner une visibilité exceptionnelle à leurs actions en faveur du Sport et prendre part à cet événement planétaire", écrit l'Assemblée des Départements de France. À travers divers événements sportifs, dont la Semaine Olympique et Paralympique à l'école (du 3 au 8 février), Jean-Jacques Mirassou veut que l'ensemble des haut-garonnaises et haut-garonnais puissent avoir "l'esprit olympique chevillé au corps".

Pas de compétitions en Haute-Garonne

" À priori", il n'y aura ni compétitions ni entraînements des Jeux Olympiques en Haute-Garonne dit Jean-Jacques Mirassou. Le vice-président du département en charge des sports espère en revanche faire venir des champions olympiques pour promouvoir les différents événements locaux.