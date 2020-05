VIDÉO - Le duo de DJ aixois French Fuse remixe la Reine des Neiges pour le déconfinement

Le duo de DJ originaire d'Aix-en-Provence nous gratifie d'un remix d'une célèbre chanson Disney à l'occasion du déconfinement. La Reine des Neige devient plus groovy, peut-être même au point de réconcilier certains parents avec la chanson Libérée Délivrée.

Déjà bien connus pour leurs remix de répliques de films, de slogan publicitaires et même des habillages de Radio France, les deux artistes de French Fuse nous ont gratifié de plusieurs morceaux pendant le confinement. Ils terminent "en beauté" avec une chanson qui fait désormais frémir n'importe quel parent : Libérée délivrée.

Presque une manière d'exorciser la Reine des Neige et le confinement en même temps ? Les deux comparses découverts par France Bleu Provence, Jerry et Ben se mettent toujours en scène bonnet sur la tête accompagnés d’un launchpad et d’un synthé.