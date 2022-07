VIDEO - le feu d'artifice de Châtelaillon-Plage (15 juillet)

En vidéo revivez le feu d'artifice de Châtelaillon-Plage tiré depuis la mer ce vendredi 15 juillet.

Après le feu d'artifice du 14 juillet à La Rochelle, place à celui de Châtelaillon-Plage qui a été tiré depuis la mer en face du Casino ce vendredi soir. Soirée festive ce 15 juillet dans la station balnéaire de Charente-Maritime avec Music on the Beach et spectacle pyrotechnique.

Un public nombreux s'est massé sur le front de mer et la plage pour assister, durant près de 20 minutes, au feu d'artifice, préparé par JCO Couturier.