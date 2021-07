VIDEO - Le feu d'artifice de La Rochelle et des Francofolies

.En vidéo le bouquet final du feu d'artifice du 14 juillet tiré à La Rochelle.

Feu d'artifice pour ce dernier jour des Francofolies édition 2021 avec sur la scène du Saint Jean d'Acre : Suzanne, Alain Souchon, Catherine Ringer et Vianney. Et 14 juillet oblige, le feu d'artifice de la fête nationale tiré entre 2 concerts qui a ravi aussi bien les festivaliers que l'ensemble du public présent sur les quais rochelais. D'une durée de 15 minutes, il a été tiré plus loin des quais qu'à l'habitude pour le rendre visible de plus loin et éviter les attroupements du public.