VIDEO - le feu d'artifice de La Rochelle Fête Nationale et Francofolies

C'est depuis une barge de 600 m², à proximité de la célèbre tour rouge Richelieu qui marque l'entrée du chenal menant au port de plaisance et au Vieux-Port de La Rochelle, qu'a été tiré le traditionnel feu d'artifice du 14 juillet. Une pause dans la soirée des Francofolies entre les concerts de Disiz et DJ Snake. C'est l'équipe de Lacroix-Ruggieri, spécialisée dans la conception de spectacles pyrotechniques qui a été sélectionnée cette année par la Ville pour ce spectacle. Le thème de ce feu d'artifice 2023 est la 5ᵉ saison, celle des feux d’artifices et de la fête.

