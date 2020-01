VIDÉO - Le film "L'esprit de famille" tourné en Bretagne sort dans les salles de cinéma

Le film "L'esprit de famille" sort ce mercredi 29 janvier dans les salles de cinéma. Il raconte la relation particulière entre un fils (Guillaume de Tonquédec) et son père décédé (François Berléand). Le long-métrage a été en grande partie tourné dans le Morbihan.

Nathalie Mazeas - Cine Nomine - Same Player

François Berléand et Guillaume de Tonquédec sont à l'affiche de ce film.

Locmariaquer, France

Après "Roxane" tourné en Bretagne et sorti en 2019, Guillaume de Tonquédec, dont les ancêtres sont originaires des Côtes-d'Armor, est à l'affiche d'un nouveau film tourné dans la région. "L'esprit de famille" sort en salles ce mercredi 29 janvier. Réalisé par Eric Besnard, ce long-métrage raconte la vie d'un écrivain (Guillaume de Tonquédec) subitement perturbée par la présence du fantôme de son père (François Berléand). Les actrices Isabelle Carré et Josiane Balasko sont aussi au casting de cette comédie.

"L'esprit de famille" a été en grande partie tourné à Locmariaquer dans le Morbihan. "J'ai parcouru 500 km de côte depuis le marais poitevin pour trouver la maison où se déroule l'intrigue. Je recherchais un type particulier et je me suis arrêté là-bas," raconte Eric Besnard. "C'était intéressant pour le film de tourner sur une terre aussi mystique que la Bretagne, sans parler de la lumière ! La maison est sur une presqu'île. A marée basse cela apportait une certaine nostalgie et à marée haute elle était magnifique."

Eric Besnard s'amuse aussi d'une anecdote en lien avec la présence de François Berléand dans son film. "En visitant cette maison je suis tombé sur le livre qui a été écrit par François - Le Fils de l'homme invisible - qui appartenait à la propriétaire. Je me suis dit que c'était un signe."