VIDEO - Le fort du Portalet rouvre aux visites après 2 ans de travaux

Après deux ans de travaux, le fort du Portalet, à Urdos, rouvre au public ce mardi. L'accès était impossible à cause de problèmes de sécurité sur le pont de l'Enfer, qui permet l'accès au site. France Bleu Béarn Bigorre vous propose la visite en avant-première.

A partir de ce mardi, il sera de nouveau possible de le visiter. Le fort du Portalet, situé à Urdos dans le Haut-Béarn était fermé depuis deux ans, en raison de l'instabilité du pont de l'Enfer, qui permettait l'accès au fort. Une nouvelle passerelle, celle du Sescoué, inauguré fin 2021, permet désormais l'accès au site depuis le chemin de la Mature.

Tout l'été, du mardi au samedi, une visite de deux heures à partir de 10h est proposée. Il y a un peu de marche pour accéder au site et il faut donc de bonnes chaussures, une bonne condition physique et de l'eau. La visite coûte 12 euros pour un adulte, 8 euros pour un enfant. Il est possible de réserver par téléphone, directement à l'office de tourisme du Haut-Béarn ou en ligne.

Construit en 1870, le fort de Portalet a été tour à tour bâtiment militaire, prison pendant la Seconde Guerre Mondiale avec des détenus comme Léon Blum et Georges Mendel puis baraquement allemand. Après la guerre, il a à nouveau servi de prison pendant quelques mois pour le Maréchal Pétain. Démilitarisé en 1962, puis laissé à l'abandon il a été racheté par la communauté de communes de la Vallée d'Aspe en 1999.