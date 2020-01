VIDEO - Le futur palais des congrès de Nîmes alliera "usage et esthétique"

Les agences Chabanne et 3XN ont présenté ce mardi le projet architectural du futur palais des congrès retenu par la ville de Nîmes. Le bâtiment sera livré en 2025. Il sera construit entre le musée de la Romanité et la Porte de France.

Jean-Paul Fournier, le maire de Nîmes et les architectes Nicolas Chabanne et Jan Ammundsen devant la maquette du futur palais des Congrès

Nîmes

" Un bâtiment qui associe usage et esthétique" : c'est de cette manière que Nicolas Chabanne, le responsable de l'agence Chabanne définit le futur palais des congrès qu'il réalise en collaboration avec l'agence danoise 3XN. "Finie l'époque des "30 glorieuses" où on avait beaucoup de finances qui nous permettaient de réaliser des oeuvres d'art. On est aujourd'hui dans une autre réflexion où à la fois l'usage et l'esthétique sont à marier dans la conception de nos équipements. C'est tout le travail qu'a fait 3XN et on a pu les accompagner sur cette qualité à apporter et sur l'usage de demain puisque c'est un bâtiment qui va devoir vivre et accueillir des visiteurs pendant 30 à 40 ans. "

Un bâtiment à énergie durable intégré au quartier

Il fallait aussi que le futur palais des congrès s'intègre parfaitement au quartier et respecte l'identité de la ville. Le bâtiment de 10 000 m2 sera en effet construit entre le musée de la Romanité et la porte de France, à la place de l'actuel parking de la CCI et de l'ancien hôpital Ruffy. L'entrée principale se fera dans le prolongement de la rue Reboul. "Un bâtiment compact, qui respecte la hauteur et la proportion des bâtiments voisins, leur couleur et leur tonalité explique Jan Ammundsen de l'agence 3XN. On a fait le choix d'utiliser des matériaux locaux comme la pierre blonde de Fontvieille, du béton brut et du bois. Les toitures seront végétalisées pour récupérer les eaux de pluie, des panneaux solaires y seront installés. La pierre locale utilisée permettra de filtrer la lumière et d'éviter la surchauffe notamment en été . "

Développer le tourisme d'affaires dans le centre-ville

Le futur palais des congrès s'articulera autour de nouvelles placette et de nouvelles liaisons piétonnes notamment entre le jardin du musée de la Romanité, la rue Jean Reboul et la porte de France. A l'intérieur du bâtiment, une salle des congrès en bois de 700 places modulable qui permettra d'accueillir plusieurs événements simultanément. Au rez-de-chassée, un espace d'exposition modulable lui aussi. Au dernier étage, un espace restauration avec une vue sur le musée de la Romanité et les arènes. De quoi donner envie aux congressistes de découvrir le centre-ville. C'est justement tout l'enjeu de ce futur bâtiment : permettre de développer le tourisme d'affaires dans le centre de Nîmes.

Livraison prévue en 2025

Les premiers travaux débuteront en 2022 après les études et les fouilles préventives. Le bâtiment lui sera livré en 2025. Coût des travaux : 35 millions HT. L'ancien bâtiment de la CCI de la rue de la République racheté par la ville devrait à terme accueillir un hôtel.

L'entrée du futur palais des Congrès se fera par la rue Jean Reboul - Ville de Nîmes

Vue aérienne - Ville de Nîmes

Le hall d'accueil - Ville de Nîmes