VIDEO | Le Gardon, du sable fin en centre ville, Alès Plage c'est parti !

Alès Plage, c'est la plage au bord du Gardon dans les Cévennes.

Sur la plage abandonnée, ou presque. Vous ne trouverez de coquillages ou des crustacés dans le Gardon, mais on se croirait presque à Saint-Tropez, la mer en moins. Du sable fin, un rivière fraîche pour tremper les pieds. Et même pourquoi pas un transat, un cocktail et le mix électro d'un dj. Bienvenue à Alès Plage 2017. Entre juillet et août la baignade y est surveillée et l'ambiance garantie grâce à la grande brasserie installée sur la plage comme une paillote. Et cerise sur le gâteau, vous pouvez même vous initier au wake-board.