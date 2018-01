Carpentras, France

L’Épiphanie, c'est ce samedi. Et impossible de les manquer dans les vitrines des boulangeries : selon un sondage OpinionWay, neuf français sur dix vont partager une galette ou un gâteau des rois avec des amis ou en famille. "C'est notre soixante-dixième Épiphanie donc on est rodé", rigole Pierre Jouvaud, pâtissier et petit-fils de Pierre Jouvaud, qui a créé sa pâtisserie à Carpentras en 1948.

10.000 galettes et gâteaux des rois sur tout le mois de janvier

Jouvaud, c'est une grosse maison : trois magasins, dix-sept pâtissiers et 10.000 galettes et gâteaux des rois vendus tout au long du mois de janvier. "On sort à peu près 5.000 galettes et 5.000 rois briochés, détaille Pierre Jouvaud. On les met en vitrine à partir du 2 janvier. Cette semaine est très importante puisque c'est toujours les vacances et donc on a toujours les touristes. Ensuite, il y a le pic du week-end de l'Epiphanie. La semaine qui va suivre va être aussi très importante puisqu'il y a les soldes."

Chez Jouvaud, 10.000 galettes et gâteaux des rois sont vendus tout au long du mois de janvier Copier

Chez Jouvaud, le gâteau des rois pour cinq personnes, avec fruits confits maison, coûte 16 euros, 17 euros pour la galette à la frangipane.

Une galette solidaire à l'Isle-sur-la-Sorgue

Pour cette année 2018, Eric Convert, lui, a décidé de proposer à ses clients une galette solidaire : pour chaque galette ou gâteau des rois vendu, le boulanger de l'Isle-sur-la-Sorgue s'engage à verser un euro au Secours populaire. Cette troisième édition de la galette solidaire mobilise 80 artisans-boulangers dans toute la France. Eric Convert a accepté de montrer à France Bleu comment il préparait ses galettes.

Galette frangipane ou gâteau des rois provençal ?

Cette année, le prix de la galette est plus élevé : environ un euro de plus chez Jouvaud, entre vingt et trente centimes chez Eric Convert. La faute au prix du beurre, qui s'est envolé.

À l'Isle-sur-la-Sorgue, la galette solidaire d'Eric Convert Copier

Reste la question qui fâche : plutôt galette frangipane ou brioche provençale ? Selon un sondage OpinionWay, sept français sur dix préfèrent la galette à la frangipane. Le gâteau traditionnel provençal ne recueille que 11% des suffrages... "Je n'ai pas de camp, mais c'est vrai que le gâteau provençal m'a surpris en arrivant ici, sourit Eric Convert, installé depuis longtemps dans le Vaucluse mais originaire de l'Isère. Moi, aujourd'hui, dans ma boutique, je suis à 50/50. Et les gens prennent souvent un de chaque."