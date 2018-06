Lot, France

Le gouffre de Padirac est un site naturel qui existe depuis 150 millions d'années. En 2019, nous fêterons les 130 ans de sa découverte par Edouard-Alfred Martel. Particularité : ce haut lieu touristique du Lot a accueilli 482.000 visiteurs en 2017, un record et près de 50% qu'il y a une dizaine d'années. Mais l'objectif de ses propriétaires c'est de franchir la barre des 800.000 d'ici dix ans et devenir le numéro un des gouffres et grottes en Europe.

Un espace muséal en projet

D'ici une dizaine d'années, la SES Padirac voudrait faire davantage venir les touristes sur les ailes de la saison, les mois de juin et de septembre en l’occurrence. Pour l'heure en effet, les trois quarts de la saison portent sur les seules vacances d'été en juillet-août alors que le site ouvre de mars à novembre. "Cela va créer de l'emploi, c'est ambitieux et important en milieu rural", nous explique Laetitia De Ménibus-Gravier, PDG de la SES de Padirac. Et pour attirer et garder les visiteurs "un peu plus qu'une heure ou deux" Laetitia De Ménibus projette de créer un centre d'interprétation, un espace muséal.

"Il y a beaucoup d'histoires à raconter sur ce lieu : un découvreur exceptionnel, on voudrait faire la part belle aux explorateurs, aux découvreurs du XIXe siècle qui ont permis de faire avancer la science et la découverte. Ils sont partis partout dans le monde, c'est un vrai sujet, c'est passionnant... C'est important de pouvoir faire rêver les jeunes" — Laetitia De Ménibus-Gravier

Autre défi pour le gouffre : attirer plus de clientèle étrangère. Elle ne pèse que 14% des visiteurs de Padirac. Pour cela Laetitia De Ménibus compte sur le développement de l'aéroport de Toulouse.

