En plein confinement, le groupe de médecins anesthésistes rouennais, Saint-Hilaire, en concert sur Facebook

A Rouen, les médecins anesthésistes qui composent le groupe Saint-Hilaire ont proposé un concert sur leur page Facebook vendredi 20 mars 2020. Deux des membres du groupe apparaissent à l'image masqués et en blouse médicale. _"_Si on est ensemble c'est parce qu'on travaille au même endroit et on profite d'une pause dans notre clinique pour vous faire un petit live, quelques chansons comme ça..." expliquent les deux hommes (souriants derrière leurs masques). "On prolonge l'expérience Saint-Hilaire malgré le confinement." Ces médecins rouennais se sont lancés dans la chanson en 2016 et ont sorti deux albums depuis.

à lire aussi En plein confinement, le chanteur M donne un concert en direct sur Facebook