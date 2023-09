VIDÉO - Le groupe de rock celtique Kalffa, basé dans l'Yonne, s'engage en faveur des cancers pédiatriques

La rencontre entre le groupe Kalffa originaire de l'Yonne et leur jeune fan qui vit à Pontrieux en Bretagne, Lilwenn, remonte à l'an dernier lors d'un concert dans les Côtes d'Armor raconte Séverine, la manager du groupe : "C'est sa maman qui nous a contacté. Lilwenn a 14 ans, cela fait trois ans qu'elle se bat contre un cancer des os. Elle se bat vraiment, elle ne baisse pas les bras, elle a toujours le sourire. Et elle vraiment besoin d'être soutenue dans son combat quotidien."

"On lâche pas, on lâche rien" par Kalffa

Une chanson "porte-drapeau" pour cette cause

De cette rencontre émerge le morceau "On lâche pas, on lâche rien", basé sur le vécu de Lilwenn et de tous enfants atteints de ces maladies graves. Le chanteur du groupe et auteur du texte, David, souhaiterait que ce morceau puisse fédérer les diverses associations qui luttent pour la cause des cancers pédiatriques. "Il y a beaucoup d'associations car au fur et à mesure des années, il y a de nombreux cas qui se présentent. On voudrait que ces associations, si ça peut leur servir de porte-drapeau, se regroupent derrière cette chanson et ce clip et qu'on fasse connaître les cancers pédiatriques, parce qu'on en parle très peu."

Kalffa a déjà récolté 500 euros grâce à la vente de t-shirts et au versement de droits d'auteurs, somme donnée à l'association Léo , engagée pour les enfants atteints de cancers. Actuellement, en France, 80% des enfants atteints de cancer guérissent de leur maladie, mais il faut faire avancer la recherche pour sauver plus de vies.

Un concert solidaire ce dimanche à Saint-Clément

Ce dimanche, le groupe Kalffa organise un concert à Saint-Clément près de Sens afin de collecter des dons. C'est à la salle des fêtes à 16h00, les dons sont libres (minimum de 5 euros). Toute la recette sera reversée à l'Institut Gustave Roussy de Villejuif. Cette manifestation a lieu dans le cadre de "Septembre en or", mois international des cancers de l'enfants.