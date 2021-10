VIDÉO - Le groupe IAM prendra en charge les tests covid payants à l'entrée de ses concerts

Le groupe marseillais IAM met la main au portefeuille pour exprimer son désaccord avec le pass sanitaire. IAM annonce qu’il prendra en charge tous les tests antigéniques de ses fans à l’entrée de ses concerts. La tournée du groupe de rap intitulée Warrior Tour à l’Olympia, débutera le 19 octobre prochain à Nancy et comprend 18 dates jusqu'au 28 novembre à Bruxelles.

"On n'est pas des antivax, on est juste pour la liberté individuelle"-Akhénaton, du groupe IAM

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

C'est la réponse à l'annonce des tests payants dès le 15 octobre prochain (entre 22 et 44 euros selon les tests).

"On a décidé de prendre en charge les tests antigéniques de toute personne qui ne dispose pas du pass sanitaire", explique Akhénaton dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux. "Nos concerts sont ouverts à tous (...) on n'est pas des antivax, on est juste pour la liberté individuelle".

A plusieurs reprises, le groupe IAM a fait connaitre sa position contre le pass sanitaire.