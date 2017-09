VIDEO | Le groupe Jabberwocky

Invités ce vendredi de la matinale de France Bleu Poitou, les trois membres du groupe poitevin Jabberwocky se sont confiés sur leur avenir. Un déménagement se prépare. Le groupe d'électro sera en concert samedi à la FNAC de Poitiers, un concert France Bleu.

Tout a commencé depuis Poitiers pour le groupe électro Jabberwocky. C'est là que Camille, Simon et Emmanuel, les trois membres du groupe, se sont rencontrés et sont devenus amis. Invités de France Bleu Poitou ce vendredi matin, ils sont revenus sur leur parcours, du collège à Poitiers jusqu'aux concerts devant des milliers de fans. Ils nous ont aussi parlé de leur deuxième album Make Make, sorti début septembre.

Un tube mondial créé à Poitiers

"On a commencé à faire de la musique, à bidouiller de notre côté à Poitiers, racontent-ils. Et ça a donné "Photomaton"!". Leur premier titre, sorti en 2013, et devenu un tube grâce notamment à la publicité d'un constructeur automobile français. Alors qu'ils travaillaient encore depuis leur studio poitevins les trois amis se sont donc fait connaître dans le monde entier.

Jabberwocky déménage mais garde ses habitudes dans le Poitou

"Aujourd'hui, on habite toujours à Poitiers, explique Camille, membre de Jabberwocky. C'est un lieu important. Ça nous rappelle les débuts du groupe, mais aussi toutes les nouvelles expériences que l'on a faites." D'ailleurs, les trois garçons aiment encore beaucoup se retrouver dans des brasseries de la ville avec leurs amis. "On va souvent "Chez Michel" et au "Café Gourmand", avouent-ils. Poitiers change pas mal, c'est de plus en plus étudiant."

Mais pour les Jabberwocky, une page se tourne. "On va déménager, tester de nouvelles rencontres, de nouvelles choses", détaillent les membres du groupe. La destination ? Ils ne la donnent pas encore, mais ça sera en France.

Les Jabberwocky interrogés sur France Bleu Poitou © Radio France - Henrique Vieira-Campos

Un deuxième album "plus dansant" !

Make Make, le nouvel album des Jabberwocky, est sorti le 8 septembre dernier. "On a longtemps cherché une ligne de conduite, racontent-ils. On voulait coupé avec le premier opus qui était plus mélancolique." C'est donc des morceaux plus dynamiques et dansants que les trois Poitevins ont produit cette fois-ci.

Pour écouter les Jabberwocky en live, rendez-vous samedi 23 septembre à 16 heures à la FNAC de Poitiers pour un show-case France Bleu Poitou.