Yohann Gauthier réalise des tours de magie depuis qu'il a une douzaine d'années. Il se produit dans des festivals, comme le festival international de Rennes cette semaine. Il réalise aussi des tours dans des restaurants, ou dans des salles de spectacle. Dans sa mallette de magicien, il y a des cartes, des pièces... mais il a de moins en moins besoin de matériel : "je trouve sur-place, en subtilisant une montre, une bague" explique le trentenaire. Pour France Bleu Armorique, il réalise un tour de cartes !

Saurez-vous trouver le truc ?

C'est ça la magie !

Yohann Gauthier découvre la magie à l'âge de 11 ans. C'est un camarade de classe qui lui apprend son premier tour. L'adolescent est très vite fasciné. Ses premiers pas, il les réalise dans un restaurant rennais, puis il se produit dans des salles, pour le jeune public, mais aussi le grand public. "C'est plus difficile de tromper les enfants, ils sont plus attentifs que les adultes !" assure le jeune homme.

Yohann Gauthier se spécialise dans le close-up, c'est à dire ces tours de magie réalisés au plus près du public, à une table de restaurant par exemple. L'un de ses tours préférés est celui qui consiste à poser une bouteille en verre sur une table et à la faire traverser cette table. "Les gens me demandent, mais comment-est-ce possible ? Comment avez-vous fait ?" Le magicien rétorque qu'il n'y a pas de secret, il a effectivement soulevé cette bouteille en verre. "La question" dit-il, c'est "à quel moment? A quel moment le public a eu ce petit instant où il n'a rien vu ? " Et de conclure " c'est ça la magie !"