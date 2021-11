VIDÉO - le marché de Noël est de retour à Reims ce vendredi

Le marché de Noël de Reims est de retour dès ce vendredi et jusqu'au 29 décembre après une année d'absence en raison de la crise sanitaire. 150 chalets en tout sont installés à différents endroits de la ville.

La ville met en place une nouvelle disposition des animations cette année, qui étaient regroupées sur le parvis de la cathédrale depuis 2016 pour des raisons de sécurité. Cette fois, il est temps de se réapproprier le sens de la fête, tout en garantissant les conditions de sécurité sanitaire de l'évènement : « Il y avait cette volonté de rayonner davantage, de créer davantage de flux et de se réapproprier d'autres lieux de l'espace public, pour que notre coeur de ville soit vraiment dans cette magie de Noël » commente Séverine Mercier, directrice de l'evénementiel de la ville de Reims et du grand Reims.

150 chalets, une foire de Noël et un royaume des enfants

150 chalets en tout seront proposés au rémois et aux visiteurs, dont 135 composent le village de Noël installé au pied de la cathédrale. Le village des artisans, installé dans l’allée centrale des Promenades Jean–Louis Schneiter, en accueillera 18 autres.

C'est dans ses allées que les enfants ont rendez-vous avec "Le père Noël fait son cirque" : un espace de 4000 m2 de décorations et une bulle géante de 12 mètres de diamètre pour admirer le numéro des lutins acrobates. La déambulation est en accès libre jusqu'au 3 janvier.

Toujours pour les plus petits, le royaume des enfants déménage cette année pour s'installer sur la place du forum. Quatre animations gratuites sont proposées : le palais enchanté, le chalet du Père Noël, le petit train et l’accrobranche de Noël.

Place d'Arlon, la grande roue a déjà commencé à transporter ses premiers visiteurs depuis vendredi, et reste en place jusqu'au 9 janvier.

Depuis le parvis de la cathédrale, une navette gratuite permet de relier la foire de Noël installée sur la chaussée Bocquaine, de 14 h à 20h du 11 décembre au 9 janvier les mercredis, samedis et dimanches.

Deux week-end de projections son et lumière sont également prévus sur la cathédrale : les samedis 11 et 18 décembre et les dimanches 12 et 19 décembre à 19h30 et 20h.

Le détail complet des animations est à retrouver sur le site de la ville de Reims. Le pass sanitaire est obligatoire pour accéder à certains sites et le port du masque est recommandé.