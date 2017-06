VIDÉO - Le Mondial la Marseillaise à pétanque en quelques chiffres clés

La 56e édition du Mondial la Marseillaise à pétanque ouvre ses portes du 2 au 7 juillet 2017. L’événement sportif et très populaire de Marseille revient avec un nouveau directeur. Retour sur quelques chiffres clés du Mondial.

Après Michel Montana à la tête du Mondial à pétanque pendant des décennies, c’est la première saison pour son remplaçant, Pierre Guille. Parmi les autres nouveautés de cette 56 édition, la création d'un prix Marcel Pagnol. Cette distinction récompense le comité bouliste et la fédération étrangère ayant le plus œuvré, dans l'année, pour le développement de la pétanque.

Gratuit et particulièrement populaire, l’événement a réuni près de 12 000 joueurs devant plus de 150.000 spectateurs en 2016. La majorité des parties ont lieu dans le parc Borely, ainsi que dans une vingtaine de sites à Marseille. Les demi-finales et la finale 2017 se tiendront sur le parvis du MuCem et non plus sur le Vieux-Port.

Dans la série des chiffres étonnants : la distance cumulée des terrains du Mondial atteint 40 km, c’est environ la distance entre Marseille et La Ciotat.