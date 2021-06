VIDÉO - Le musée Champollion ouvre ses portes à Vif

Le musée Champollion ouvre enfin ses portes à Vif (Isère). Il aura fallu cinq ans pour rénover et aménager la maison de la famille de l'égyptologue, déchiffreur des hiéroglyphes. Elle devient ainsi le 11ème musée départemental de l'Isère.

Un projet à 6,5 millions d'euros était inauguré en grande pompe ce vendredi à Vif (Isère). Le musée Champollion, 11ème musée départemental de l'Isère, ouvrait enfin ses portes ce vendredi. France Bleu Isère vous fait visiter ce lieu chargé d'histoire.

Une maison, une famille, un destin

De l'extérieur, c'est une maison de campagne plutôt banale. Mais qui renferme de véritables trésors. Des portraits de famille, des dessins du jeune Jean-François Champollion, des sculptures, des animaux empaillés, des trésors venus tout droit d'Égypte et de la collection du musée du Louvre.

L'exposition se veut moderne : des écrans tactiles et des casques permettent de mieux comprendre ce que l'on voit. On découvre aussi l'histoire de la famille Champollion, ses liens avec les notables de la famille Berriat. Cette maison, Christiane Saillet, descendante de Champollion, y a vécu. "Je suis médusée du travail réalisé", souffle-t-elle dans sa chambre transformée en salle d'exposition. "Il y avait tous les Berriat qui étaient affichés ! Papa Berriat, mémé Berriat, ils n'y sont plus, ils sont en bas."

Pour contempler ces trésors d'histoire, rendez-vous sur le site du musée Champollion, réservation obligatoire.