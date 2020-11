VIDEO - Le musée d'art du Périgord dépoussière une collection d'histoire naturelle exceptionnelle

C'est une collection d'histoire naturelle unique, qui représente à elle seule 15% des collections du musée d'art et d'archéologie du Périgord, le MAAP de Périgueux. La collection Maranne, du nom d'un pharmacien périgourdin passionné

C’est une collection unique que le musée d’art et d’archéologie de Périgueux est en train de récoler, autrement dit d’inspecter et d’inventorier.

La collection dite « Maranne », du nom d’un pharmacien de Périgueux, Isidore Maranne, qui a vécu de 1880 à 1944. Un pharmacien qui en plus de son activité, était passionné d’histoire naturelle… Il avait donc présenté aux visiteurs dans sa pharmacie 188 oiseaux et mammifères naturalisés, mais aussi 34 boîtes d’insectes ou 13 de coquillages et un herbier de 5000 planches !

La collection Maranne compte 188 oiseaux ou mammifères notamment © Radio France - Antoine Balandra

Ce trésor témoignant de la biodiversité du Périgord au début du XXe siècle était depuis 2012 invisible du public, généralement rangé dans des cartons (sauf pour une petite partie pendant la crise du Covid). Mais le musée est en train de les ressortir pour en faire l’inventaire. Pour l'instant, les animaux sont pour certains encore dans des boîtes ou au froid dans des congélateurs, pour les libérer de tous les parasites qui se sont installés dessus.

"On va les dépoussiérer, les passer au congélateur, et surtout passer du temps à les répertorier, mesurer quand il le faut" explique Charlotte Falissard, spécialiste de la conservation des oeuvres.

"La collection Maranne, c'est un achat de la ville de Périgueux en 1944, auprès des descendants d'Isidore Maranne, qui était un pharmacien qui a eu des activités de naturaliste à côté. Il a récolté beaucoup de spécimens, des animaux oiseaux, mammifères, mais aussi des insectes, des crustacés aussi et de la botanique. Il y a beaucoup de spécimens régionaux, c'est intéressant de voir cela, la biodiversité périgourdine de cette époque. Il y a aussi des espèces exotiques ou disparues comme le gypaète barbu disparu dans les années 30, c'est une bonne ressource pour les chercheurs et le public par la suite" poursuit la spécialiste. Charlotte Falissard aura six mois au total, pour "récoler" la collection d'Isidore Maranne.

Au total 34 boîtes contenant des insectes font partie de la collection © Radio France - Antoine Balandra

Le pharmacien avait rassemblé des animaux très différents de la murène au lynx et en faisait profiter tout le monde explique Rodolphe Delcros, adjoint au maire de Périgueux en charge de la culture.

"Une personnalité à la fois scientifique et naturaliste passionné qui à côté de sa pharmacie du cours Fénelon avait un cabinet de curiosité ou de sciences naturelles, donc cette collection était déjà publique finalement" explique l'élu.

La collection compte aussi des animaux exotiques © Radio France - Antoine Balandra

Le MAAP a reçu du ministère de l’enseignement une subvention de 18.000 euros pour ce travail de conservation qui porte sur 15% des collections du musée. Après récolement, la collection rejoindra les collections du musée, et sera peut être un jour présentée au public.